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Петраков – о победе над США: Провалили первый тайм, но концовка мне понравилась

24 мая 23:46 103 Читати українською
Петраков – о победе над США: Провалили первый тайм, но концовка мне понравилась
Александр Петраков / ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-20 прокомментировал победу над США (2:1) в 1 туре группового этапа чемпионата мира-2019.

26’ Сергей Булеца
52’ Денис Попов
 
Брендан Серванья 32’
26’ Сергей Булеца
32’ Брендан Серванья
52’ Денис Попов

"Первый тайм не удался, в перерыве сделал корректировки. Не знаю, что произошло, но ребята как-то очень слабо сыграли. Они были какие-то испуганные, что-то не получалось.

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Во втором тайме более и менее. Вышли, сыграли. Я доволен концовкой.

Это первая нервная игра, чемпионат мира. Соперники часто играют на чемпионатах мира в отличие от нас. Мои подопечные молодцы", – сказал Петраков в эфире UA: Первый.

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