Петраков – о победе над США: Провалили первый тайм, но концовка мне понравилась

Главный тренер сборной Украины U-20 прокомментировал победу над США (2:1) в 1 туре группового этапа чемпионата мира-2019.

"Первый тайм не удался, в перерыве сделал корректировки. Не знаю, что произошло, но ребята как-то очень слабо сыграли. Они были какие-то испуганные, что-то не получалось.

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Во втором тайме более и менее. Вышли, сыграли. Я доволен концовкой.

Это первая нервная игра, чемпионат мира. Соперники часто играют на чемпионатах мира в отличие от нас. Мои подопечные молодцы", – сказал Петраков в эфире UA: Первый.

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