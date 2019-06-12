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Отмененный из-за VAR гол итальянцев, который сделал сборную Украины U-20 финалистом ЧМ-2019

00:35 49 Читати українською
Отмененный из-за VAR гол итальянцев, который сделал сборную Украины U-20 финалистом ЧМ-2019
Отмененный из-за VAR гол итальянцев, который сделал сборную Украины U-20 финалистом ЧМ-2019

Видео ключевого эпизода полуфинального поединка чемпионата мира-2019 между сборной Украины U-20 и ее ровесниками из Италии вашему вниманию.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

Настоящая драма в матче случилось на последней компенсированной минуте.

ЧМ-2019 U-20 Украина – Италия: "сине-желтые" VARті выхода в финал, топ-класс Булецы и потеря лидера на решающий матч

Скамакка после неудачного выбивания украинцев классно подработал мяч и сравнял счет. Италия побежала праздновать, но вмешался VAR – арбитр просмотрел повтор и отменил взятие ворот из-за фола нападающего!

blog_ava
Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола и обзор матча
11 июня
7463
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Видеоновости Италия U-20 Италия U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Италия U-20 Сборная Украины U-21 Чемпионат мира U-20
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