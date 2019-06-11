Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019

Украина U-20 обыграла Италию и сыграет в финале чемпионата мира-2019. Отчет о поединке читайте на сайте "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина U-20 – Италия U-20, начался в 18:30 по киевскому времени.

"Сине-желтые" впервые играли в своей истории играли в полуфинале чемпионата мира – команда Александра Петракова в групповом турнире Мундиаля опередила США, Нигерию и Катар, а в плей-офф прошла Панаму и Колумбию. Италия в группе играла с Японией, Эквадором и Мексикой. В 1/8 финала подопечные Паоло Николато победили Польшу, а в четвертьфинале – Мали.

Украина U-20 – Италия U-20 – видео гола

В стартовом составе сборной Украины вышел Андрей Лунин, который прибыл чартерным рейсом после поединка национальной команды против Люксембурга. Также успел восстановиться Денис Попов – лучший бомбардир нашей команды, который травмировался в матче с Колумбией. А вот Георгий Цитаишвили не мог помочь своей команде из-за перебора карточек.

Обе команды начали очень решительно – уже на 14-й секунде (!) Даниил Сикан получил желтую карточку за удар соперника локтем. Итальянцы больше владели мячом на первых минутах, но без особой опасности у ворот Лунина. Украинский голкипер уверенно забрал мяч после навеса в штрафную, а прострел Пинамонти прервал Попов, но арбитр свистнул – офсайд. У Украины прорывался Сергей Булеца, после удара которого мяч ушел на угловой. Спустя несколько минут пробивал Кащук – с таким же успехом. Вторая подача с углового завершилась неточным выстрелом Дрышлюка с линии штрафной.

Корниенко пробил с острого угла – мимо. Перехватила инциативу наша команда, но без реальных возможностей для взятия ворот. После удара Сикана головой Плиццари без проблем забрал мяч. К слову, в первом тайме подопечные Петракова выглядели довольно солидно, применяя коллективный прессинг в центре поля. Очень старался Сикан, который иногда откровенно рисковал, нарушая правила при наличии желтой карточки.

На 37-й минуте украинцы заработали право на штрафной. К мячу подошел Сергей Булеца, классный удар которого эффектно парировал Плиццари. Наверное, самый опасный момент матча на эту минуту в активе именно у нашей команды. Итальянцы играли больше за счет длинных передач за спину защитникам, которые, впрочем, не несли значительной угрозы обороне "сине-желтых". Под занавес тайма подопечные Петракова заработали очередной стандарт, который не слишком удачно иполнил Корниенко – выше.

Обе команда довольно осторожно провели первый тайм, который завершился логичными нулями на табло стадиона в Гдыне. Прогнозируемо – цена ошибки слишком высока, ведь на кону был выход в финал чемпионата мира. Украина выглядела прилично, продемонстрировав почти эталонную игру в защите, которая в совокупности с хорошим коллективным прессингом лишила Италию практически любой остроты в атаке (ни одного удара по воротам Лунина за первые 45 минут).

В дебюте второго тайма итальянцы требовали пенальти после падения Пинамонти в борьбе с Поповым – арбитр матча Рафаэль Клаус из Бразилии не зафиксировал фол. И тут же у Италии был реальный шанс для взятия ворот – тот же Пинамонти после классной передачи Альберико корпусом классно оттеснил Попова и оказался лицом к лицу с Луниным. Простил нас капитан "адзуррини", пробив прямо в голкипера! Существенно прибавили подопечные Николато после перерыва – таких возможностей, как у Пинамонти, у "сине-желтых" не было. Занервничали украинцы, которые начали терять мяч в довольно простых ситуациях.

Классно пробил Пинамонти – буквально в сантиметрах от стойки. Но буквально перед этим лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд. И тут же Петраков провел первую замену – вместо Даниила Сикана, который "висел" на карточке, на поле появился Владислав Супряга.

И уже через несколько минут форвард Динамо принял участие в голевой атаке. Конопля с фланга классно прострелил в штрафную,, Супряга остроумно пропустил мяч на Булецу, а тот ударом в касание расстрелял Плиццари – 1:0!!! Третий гол динамовца на турнире. К слову, ранее была информация об интересе к Булеце итальянского Лечче.

На 72-й минуте Супряга мог увеличивать преимущество Украины. После шикарной передачи того же Булецы форвард неудачно подработал мяч, но все же вышел один на один с голкипером. Неуклюжий удар в дальний угол – мимо! Счет должен становиться 2:0 в пользу нашей команды...

Итальянцы ответили прорывом Скамакки, который своевременным выходом из ворот прервал Лунин. На 79-й минуте Денис Попов, имея желтую карточку, получил второе предупреждение и вынужден был покинуть поле. Чемпионат мира для Дениса завершен - в следующем матче он уже не сыграет. Украине оставалось продержаться чуть больше 10-ти минут... И "сине-желтые" в меньшинстве были близки ко второму голу – после удара Кащука в дальний угол Италию спасла перекладина! На последних секундах повезло и нам – нападающий итальянцев с убойной позиции пробил неточно!

На последней компенсированной минуте случилась драма. Скамакка после неудачного выбивания украинцев классно подработал мяч и сравнял счет. Италия побежала праздновать, но вмешался VAR – арбитр посмотрел повтор и отменил взятие ворот из-за фола нападающего!

The goal that never was!



Gianluca Scamacca's extraordinary injury time strike was ruled out after VAR review for an elbow on the Ukraine defender!



Agree with the decision? pic.twitter.com/VMsF4uOKFy — FreeSports (@FreeSports_TV) 11 червня 2019 р.

Украина U-20 удержала эту победу и сыграет в финале ЧМ-2019! Соперником команды Петракова станет победитель пары Эквадор – Южная Корея. Поединок пройдет в субботу, 15 июня. Начало в 21:30.