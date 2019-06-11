Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019

Украина U-20 обыграла Италию и сыграет в финале чемпионата мира-2019. Отчет о поединке читайте на сайте "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Украина U-20 – Италия U-20, начался в 18:30 по киевскому времени.
"Сине-желтые" впервые играли в своей истории играли в полуфинале чемпионата мира – команда Александра Петракова в групповом турнире Мундиаля опередила США, Нигерию и Катар, а в плей-офф прошла Панаму и Колумбию. Италия в группе играла с Японией, Эквадором и Мексикой. В 1/8 финала подопечные Паоло Николато победили Польшу, а в четвертьфинале – Мали.
Украина U-20 – Италия U-20 – видео гола
В стартовом составе сборной Украины вышел Андрей Лунин, который прибыл чартерным рейсом после поединка национальной команды против Люксембурга. Также успел восстановиться Денис Попов – лучший бомбардир нашей команды, который травмировался в матче с Колумбией. А вот Георгий Цитаишвили не мог помочь своей команде из-за перебора карточек.
Обе команды начали очень решительно – уже на 14-й секунде (!) Даниил Сикан получил желтую карточку за удар соперника локтем. Итальянцы больше владели мячом на первых минутах, но без особой опасности у ворот Лунина. Украинский голкипер уверенно забрал мяч после навеса в штрафную, а прострел Пинамонти прервал Попов, но арбитр свистнул – офсайд. У Украины прорывался Сергей Булеца, после удара которого мяч ушел на угловой. Спустя несколько минут пробивал Кащук – с таким же успехом. Вторая подача с углового завершилась неточным выстрелом Дрышлюка с линии штрафной.
Корниенко пробил с острого угла – мимо. Перехватила инциативу наша команда, но без реальных возможностей для взятия ворот. После удара Сикана головой Плиццари без проблем забрал мяч. К слову, в первом тайме подопечные Петракова выглядели довольно солидно, применяя коллективный прессинг в центре поля. Очень старался Сикан, который иногда откровенно рисковал, нарушая правила при наличии желтой карточки.
На 37-й минуте украинцы заработали право на штрафной. К мячу подошел Сергей Булеца, классный удар которого эффектно парировал Плиццари. Наверное, самый опасный момент матча на эту минуту в активе именно у нашей команды. Итальянцы играли больше за счет длинных передач за спину защитникам, которые, впрочем, не несли значительной угрозы обороне "сине-желтых". Под занавес тайма подопечные Петракова заработали очередной стандарт, который не слишком удачно иполнил Корниенко – выше.
Обе команда довольно осторожно провели первый тайм, который завершился логичными нулями на табло стадиона в Гдыне. Прогнозируемо – цена ошибки слишком высока, ведь на кону был выход в финал чемпионата мира. Украина выглядела прилично, продемонстрировав почти эталонную игру в защите, которая в совокупности с хорошим коллективным прессингом лишила Италию практически любой остроты в атаке (ни одного удара по воротам Лунина за первые 45 минут).
В дебюте второго тайма итальянцы требовали пенальти после падения Пинамонти в борьбе с Поповым – арбитр матча Рафаэль Клаус из Бразилии не зафиксировал фол. И тут же у Италии был реальный шанс для взятия ворот – тот же Пинамонти после классной передачи Альберико корпусом классно оттеснил Попова и оказался лицом к лицу с Луниным. Простил нас капитан "адзуррини", пробив прямо в голкипера! Существенно прибавили подопечные Николато после перерыва – таких возможностей, как у Пинамонти, у "сине-желтых" не было. Занервничали украинцы, которые начали терять мяч в довольно простых ситуациях.
Классно пробил Пинамонти – буквально в сантиметрах от стойки. Но буквально перед этим лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд. И тут же Петраков провел первую замену – вместо Даниила Сикана, который "висел" на карточке, на поле появился Владислав Супряга.
И уже через несколько минут форвард Динамо принял участие в голевой атаке. Конопля с фланга классно прострелил в штрафную,, Супряга остроумно пропустил мяч на Булецу, а тот ударом в касание расстрелял Плиццари – 1:0!!! Третий гол динамовца на турнире. К слову, ранее была информация об интересе к Булеце итальянского Лечче.
На 72-й минуте Супряга мог увеличивать преимущество Украины. После шикарной передачи того же Булецы форвард неудачно подработал мяч, но все же вышел один на один с голкипером. Неуклюжий удар в дальний угол – мимо! Счет должен становиться 2:0 в пользу нашей команды...
Итальянцы ответили прорывом Скамакки, который своевременным выходом из ворот прервал Лунин. На 79-й минуте Денис Попов, имея желтую карточку, получил второе предупреждение и вынужден был покинуть поле. Чемпионат мира для Дениса завершен - в следующем матче он уже не сыграет. Украине оставалось продержаться чуть больше 10-ти минут... И "сине-желтые" в меньшинстве были близки ко второму голу – после удара Кащука в дальний угол Италию спасла перекладина! На последних секундах повезло и нам – нападающий итальянцев с убойной позиции пробил неточно!
На последней компенсированной минуте случилась драма. Скамакка после неудачного выбивания украинцев классно подработал мяч и сравнял счет. Италия побежала праздновать, но вмешался VAR – арбитр посмотрел повтор и отменил взятие ворот из-за фола нападающего!
Украина U-20 удержала эту победу и сыграет в финале ЧМ-2019! Соперником команды Петракова станет победитель пары Эквадор – Южная Корея. Поединок пройдет в субботу, 15 июня. Начало в 21:30.