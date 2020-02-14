"Украина снова тебя обыграла": Ярмоленко поиздевался над новичком Вест Хэма

Украинский хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко показал, как помогает новичку "молотов" Томашу Соучеку адаптироваться в команде.

В своем инстаграме украинец поделился видео, в котором его чешский одноклубник проползает под столом для текбола.

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"Давай, брат! Украина снова тебя обыграла", – радостно комментирует процесс Ярмоленко.

Напомним, что Соучек перешел в Вест Хэм в конце января из пражской Славии. 24 летний игрок сборной Чехии уже успел дебютировать за команду Дэвида Мойеса – он сыграл 85 минут в матче против Брайтона (3:3) в 25 туре АПЛ.

К слову, Соучек имеет опыт игры против Украины – в 2018 году он в составе сборной Чехии уступил "сине-желтым" в матче Лиги наций (1:2).

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