toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

"Україна знову тебе обіграла": Ярмоленко познущався над новачком Вест Хема

14 лютого 09:17 13257 Читать на русском
"Україна знову тебе обіграла": Ярмоленко познущався над новачком Вест Хема
Андрій Ярмоленко / ФК Вест Хем

Український хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко показав, як допомагає новачку "молотів" Томашу Соучеку адаптуватися в команді.

У своєму інстаграмі українець поділився відео, у якому його чеський одноклубник проповзає під столом для текболу.

Ярмоленко – найбільш високооплачуваний футболіст Вест Хема, – ЗМІ

"Давай, брате! Україна знову тебе обіграла", – радісно коментує процес Ярмоленко.

Нагадаємо, що Соучек перейшов у Вест Хем наприкінці січня з празької Славії. 24 річний гравець збірної Чехії вже встиг дебютувати за команду Девіда Мойєса – він зіграв 85 хвилин у матчі проти Брайтона (3:3) в 25 турі АПЛ.

До слова, Соучек має досвід гри проти України – у 2018 році він у складі збірної Чехії поступився "синьо-жовтим" у матчі Ліги націй (1:2).

700 фунтів, щоб вивести на поле зірку АПЛ – як англійські клуби цинічно наживаються на дітях

blog_ava
Зідан пояснив, яку небезпеку для Реала становить дискваліфікація Манчестер Сіті
16 лютого
7741
Теги
Відеоновини Українці за кордоном Англія футбольні курйози Вест Хем Вест Хем Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Томаш Соучек Томаш Соучек
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
12
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук