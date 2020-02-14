"Україна знову тебе обіграла": Ярмоленко познущався над новачком Вест Хема

Український хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко показав, як допомагає новачку "молотів" Томашу Соучеку адаптуватися в команді.

У своєму інстаграмі українець поділився відео, у якому його чеський одноклубник проповзає під столом для текболу.

Ярмоленко – найбільш високооплачуваний футболіст Вест Хема, – ЗМІ

"Давай, брате! Україна знову тебе обіграла", – радісно коментує процес Ярмоленко.

Нагадаємо, що Соучек перейшов у Вест Хем наприкінці січня з празької Славії. 24 річний гравець збірної Чехії вже встиг дебютувати за команду Девіда Мойєса – він зіграв 85 хвилин у матчі проти Брайтона (3:3) в 25 турі АПЛ.

До слова, Соучек має досвід гри проти України – у 2018 році він у складі збірної Чехії поступився "синьо-жовтим" у матчі Ліги націй (1:2).

700 фунтів, щоб вивести на поле зірку АПЛ – як англійські клуби цинічно наживаються на дітях