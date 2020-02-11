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Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист Вест Хэма, – СМИ

11 февраля 23:10 95 Читати українською
Ярмоленко – самый высокооплачиваемый футболист Вест Хэма, – СМИ
Андрей Ярмоленко / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко возглавил финансовую "пирамиду" Вест Хэма.

Авторитетный портал Sportmac, который специализируется на трансферных и зарплатных показателях, опубликовал список зарплат футболистов Вест Хэма в сезоне 2019/20.

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Первую строчку в этом рейтинге занял наш Андрей Ярмоленко. Украинский легионер получает 115 тысяч фунтов (136 500 евро) в неделю. Годовая зарплата полузащитника составляет 5,98 млн фунтов (7,1 млн евро).

На втором месте находится полузащитник Джек Уилшир (5,2 млн фунтов), на третьем – Фелипе Андерсон (4,42 млн фунтов), а на четвертом – Пабло Сабалета (3,9 млн фунтов). Замыкает топ-5 самых высокооплачиваемых игроков Вест Хэма целая группа игроков: Майкл Антонио, Мануэль Лансини, Анжело Огбонна и Винстон Рид (все – по 3,64 млн фунтов).

К слову, в этот рейтинг не включены летние и зимние новички Вест Хэма.

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