"Все отлично, настроение хорошее. Из-за карантина и переноса чемпионата Европы давно не собирались вместе, соскучились и по ребятам, и по тренерскому штабу. Как всегда, атмосфера на самом высоком уровне, работаем в прекрасном настроении.

"В сборной тренировки тяжелее, чем в Шахтере": Пятов оценил подготовку команды к Лиге наций

Тактические занятия морально тяжелее переносятся. Был длительный перерыв в играх сборной, плюс в команде много новичков, которые должны тоже понимать стратегию и тактику штаба Андрея Шевченко. Ну и нам нелишне освежить в памяти предъявляемые здесь требования.

Действительно, был плотный период и мы в тонусе. С другой стороны, за короткое время провели много матчей топ-уровня и, может быть, находимся не в стопроцентной готовности. Но для этого есть тренерский штаб, который анализирует информацию, обрабатывает показатели датчиков. И по движению футболистов понимает, что лучше: отдохнуть или, наоборот, поработать физически.

С приходом Андреа Адзалина поменялась разминка. В тренажерном зале добавились упражнения на мобилизацию. Андреа поработал в топ-турнирах с хорошими тренерами. Думаю, это огромное усиление для нашей сборной", – сказал Кривцов в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, поединок Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове, начало в 21:45.

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