Сборные Украины и Швейцарии встретятся во Львове в матче первого тура Лиги наций. Какой прогноз на матч Украина – Швейцария и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Поединок Украина – Швейцария состоится в четверг, 3 сентября, во Львове. Начало матча первого тура Лиги наций – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая пройдет на пустой Арене Львов – болельщики не смогут попасть на игру.

Сборная Украины обосновалась во Львове – определился график команды Шевченко

Украина – Швейцария: прогноз на матч Лиги наций

Специалисты из BWin отдают небольшое преимущество сборной Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи – 3.00. Победу Швейцарии оценили в 2.85. Букмекеры прогнозируют не слишком результативную игру: тотал больше 2,5 оценили в 2.10, тогда как тотал меньше – только в 1.67.

Похожие рассуждения и у компании William Hill. Коэффициент 2.55 – на победу команды Андрея Шевченко. Потенциальная победа гостей менее вероятна – ставки принимают с баллом 2.75. На ничью можно поставить с кефом 3.10.

Этот матч станет третьим в истории противостояния Украины и Швейцарии. В 2006 году на чемпионате мира команда Олега Блохина победила в серии пенальти, а товарищеский поединок в 2010 году завершился миром – 2:2.

Напомним, в другом матче группы А4 встретятся Германия и Испания. Уже 6 сентября сборная Украины в Мадриде проведет матч второго тура Лиги наций против подопечных Луиса Энрике.

Казка з 2006-го, інтернаціональний склад, грандіозні кадрові втрати – проти кого збірна України стартує в Лізі націй