Полузащитник лондонского Арсенала и сборной Швейцарии Гранит Джака поделился ожиданиями от противостояния с украинцами в стартовом матче Лиги наций.

"Моя новая роль капитана? Откровенно говоря, капитанская повязка для меня не столь важна, как успехи команды. Я выхожу на поле не как капитан, а как футболист, который должен принести пользу и выполнить установки тренера.

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Думаю, завтрашняя игра будет интересной. Сборная Украины имеет прочный состав. Думаю, что эта команда сильна прежде всего своими коллективными действиями. Поэтому никого в составе соперника выделять не хотел бы", – цитирует Джаку официальный сайт УАФ.

Напомним, поединок Лиги наций между украинцами и швейцарцами состоится уже завтра, 3 сентября, на стадионе Арена Львов. Начало матча в 21:45.

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