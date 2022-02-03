Футзальна збірна України позмагається з Росією за вихід у фінал чемпіонату Європи. Який прогноз на матч, підкаже "Футбол24".

Півфінал Євро-2022 Україна – Росія відбудеться 4 лютого в Амстердамі. Старт поєдинку о 18:00 за київським часом.

Букмекери виділяють явного фаворита протистояння. Bwin на перемогу України дає великий коефіцієнт 4.75, на нічию – 4.5, а на росіян – 1.45.

Bet365 також відводить нашій збірній роль андердога. Успіх "синьо-жовтих" оцінений коефіцієнтом 5, нічия – 5.5, а на суперників поставили 1.36.

Фахівці Parimatch виділяють збірній України трішки більше шансів. На перемогу хлопців Олександра Косенка можна поставити за 4.37, а на Росію – 1.5.

Вихід у фінал збірної України презентований коефіцієнтом 3.4, вихід росіян – 1.29. У фіналі переможець цієї пари зустрінеться з Іспанією або Португалією.

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