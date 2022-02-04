Украина – Россия – 2:3 – видео голов и обзор матча Евро-2022 по футзалу
Сборные Украины и России определили финалиста футзального чемпионата Европы. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Футзал. Евро-2022, 1/2 финала
Украина – Россия – 2:3
Голы: Сирый, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьев, 15, Ниязов, 31
Нереализованный пенальти: Шотурма (голкипер)
Поединок, как и ожидалось, получился достаточно напряженным. Россияне повели в счете уже на 2 минуте – удар Соколова казался довольно простым, однако мяч после рикошета перелетел вратаря и оказался в воротах. Ближе к перерыву Афанасьев удвоил преимущество, добив поле после отскока от перекладины.
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Сирый очень быстро сократил отставание, мощно пробив в дальний угол. А во втором тайме Ниязов настоящим шедевром отправил Украину в матч за третье место, в касание пробив через себя после долгой передачи. "Сине-желтые" отыграли еще один мяч усилиями Абакшина, а концовку мог спасти Шотурма, однако пенальти в его исполнении отразил голкипер.
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