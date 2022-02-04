"Сначала мы хотели играть 4 на 4, но нам не удавался выход из-под прессинга. А когда начали играть с пятым полевым, то забили два гола, имели еще моменты. Мы еще пересмотрим игру, проанализируем.

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Мы перешли на пять полевых из-за того, что заработали пять фолов. Также мы планировали такой вариант на случай, если что-то не будет получаться, чтобы сбить соперника с игрового ритма. Где-то у нас это вышло.

Было видно, что мы не были свежими. Все-таки у нас было мало ротации из-за усеченного состава, ребята играли через "не могу". Хочу поблагодарить их за эту игру, за то, что они перетерпели и выдержали, а при благоприятном стечении обстоятельств могли и сравнять счет.

Любые медали чемпионата Европы – память на всю жизнь. Будет досадно выйти в полуфинал и вернуться домой без медалей. Постараемся восстановиться, насколько сможем и добиться положительного результата в матче за бронзу", – цитирует Косенко официальный сайт УАФ.

Напомним, соперник сборной Украины определится уже сегодня по итогам матча между Португалией и Испанией. Начало встречи в 21:00.

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