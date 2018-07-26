Україна U-19 – Португалія U-19: "синьо-жовті" розгромно програють у першому таймі

Збірна України U-19 змагається з португальськими однолітками за вихід у фінал Євро-2018. Результат і огляд матчу читайте на Футбол 24.

Півфінал Євро-2018 U-19 розпочався о 15.00 за київським часом.

Португалія відразу взяла м'яч під свій контроль і організувала швидкий гол у наші ворота. Жоао Філіпе на лівому фланзі накрутив Коноплю і подав у воротарський майданчик збірної України. З першим ударом Педро Корреї Кучерчук впорався, але партнери не підстрахували голкіпера і португальський форвард з другої спроби відкрив рахунок у зустрічі.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2018 U-19

Україна дуже швидко втратила Владислава Супрягу – замість нього вийшов Андрій Кулаков, однак намагалася атакувати. Можна пригадати потужний постріл Дришлюка. Португальці ж відповідали значно гостріше та результативніше. На 19 хвилині "синьо-жовті" вдруге пропустили – Філіпе виграв відскок після подачі кутового та розстріляв українські ворота.

А ще через 2 хвилини рахунок став розгромним. Філіпе отримав м'яч на лінії штрафного майданчика, виграв позицію у наших захисників та оформив дубль. Збірна України повністю посипалася. Незабаром Трінкау скористався поганою передачею Олексія Хахльова і вразив дальній кут наших воріт.

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Пройшло декілька миттєвостей – і Трінкау забив вдруге. Вінагре класно підключився по лівому флангу і прострілив вздовж воріт. Кучерук жахливо відбив м'яч перед собою, а 17 номер португальців зробив рахунок непристойним – 0:5. До кінця першого тайму українці не змогли забити бодай гол престижу, хоча найактивнішим у складі "синьо-жовтих" був Георгій Цітаішвілі.

Євро-2018 U-19. Півфінал

Україна U-19 – Португалія U-19 – 0:5 (LIVE)

Голи: П. Коррея, 2, Філіпе, 19, 21, Трінкау, 28, 30