Украина – Португалия: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2018 U-19

Украина и Португалия сегодня встретятся в полуфинале Евро-2018 U-19. Смотрите прямую трансляцию поединка Украина – Португалия.

Матч Украина U-19 – Португалия U-19 начнется в 15.00 по киевскому времени. Соперники в полуфинале Евро-2018 поборются за выход в финал турнира.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном Youtube-канале УЕФА. Футбол 24 проведет текстовую трансляцию встречи.

Украина U-19 – Португалия U-19: анонс матча 1/2 финала Евро-2018

Напомним, что на групповом этапе Евро-2018 U-19 сборная Украины заняла первое место в квартете В: победы над Англией и Турцией и ничья с Францией. Также "сине-желтые" гарантировали себе участие в чемпионате мира-2019 U-20.

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