Евро-2022 по футзалу, 3 тур

Группа А

Украина – Португалия – 0:1

Гол: Зики, 37

Игра Украина – Португалия стартовала в 21:30, а в параллельном матче сильнейшего определяли Нидерланды (3 очка) и Сербия (0 баллов). Подопечные Александра Косенко в двух стартовых турах набрали три очка – неожиданное поражение от Нидерландов (2:3) и разгром Сербии (6:1). Португалия выиграла оба первых матча и практически гарантировала себе плей-офф – лишь фантастическое совпадение в двух параллельных поединках выбрасывало пиренейцев из турнира.

Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча футзального Евро-2022 – решающая битва против чемпионов

Победа над действующими чемпионами мира и Европы обеспечивала украинцам выход в четвертьфинал. Устраивала нас и ничья, но только при победе Сербии над Нидерландами (ведь в случае одинакового количества очков у двух команд решающее значение имеет личная встреча). Даже поражение могло вывести Украину в плей-офф, но только в случае победы Сербии над Нидерландами с разницей голов от 1 до 8. Тогда в мини-турнире трех команд мы получили бы вожделенное второе место.

Кадровая ситуация была не на стороне Украины, которая могла рассчитывать только на две полевые четверки и двух вратарей. В запасе португальцев было сразу 8 полевых игроков. Именно действующие чемпионы активнее начали игру, но в воротах уверенно действовал Кирилл Ципун. Впрочем, самый реальный момент в контратаке создали именно украинцы, которые впервые за три матча не смогли забить скорый гол. Чернявский выбежал один на один с кипером, но не попал в угол ворот! Тем временем в параллельном матче Нидерланды забили сербам – при таких раскладах Украина вылетала из турнира.

"Сине-желтые" это понимали и чаще стали ходить вперед. Журба пробил в касание со средней дистанции – Андре Соуза потянул. Команды обменялись еще несколькими ударами – голкиперы уверенно нейтрализовали угрозу. Ближе к концу тайма команда Косенко подсела, но могла открыть счет. Чернявский пробил настолько мощно, что отправил кипера в нокдаун. Перед перерывом наши откровенно сели к собственным воротам и вполне могли пропустить, однако забить ни одна из команд в первом тайме не смогла. Неплохие 20 минут Украины против фаворита, но с учетом параллельного матча ничья нас не устраивала.

Старт второго тайма принес неприятные новости из Амстердама. Нидерланды удвоили свое преимущество над Сербией. Соответственно, Украина могла надеяться только сама на себя – нужно было забивать. Вместо этого едва не пропустили – Ципун парировал мощный удар Афонсу Жезуша в верхний угол. Украинцы уже в следующей атаке ответили неудачной попыткой Абакшина подставиться под выстрел партнера. Чернявский смело пошел на двух соперников и почти прорвался, однако в створ не попал.

Украинцы перешли на игру в пять полевых, обрезались и могли пропустить – обошлось. Травму получил Михаил Зварич, подвернув голеностоп на ровном месте. Тем временем сербы за несколько минут забили сразу три гола в ворота Нидерландов – 2:3 в Амстердаме, невероятно! При победе Сербии ничья Украины и Португалии устраивала обе команды.

Следует отдать должное украинцам, которые даже в таких условиях выпускали пятого полевого. Александр Косенко не хотел зависеть от матча конкурентов, пытаясь вырвать победу. Однако вместо этого привезли момент на свои ворота после ошибки Шотурмы. Зики простил, но всего на несколько секунд. Португалия вышла вперед.

Впрочем, это уже не имело большого значения. Как и футбольной сборной в отборе на ЧМ-2022, футзалистам повезло. Результат параллельного матча сложился удачно для "сине-желтых". Сербы таки создали чудо для нас – даже поражение не помешало Украине занять второе место и прорваться в плей-офф на шестом Евро подряд. Португалия выиграла все три матча и триумфовала в группе А. Нидерланды и сербы завершили Евро.

Украинцев следует похвалить за смелость и достойную игру против чемпиона, но без подвига балканской сборной во втором тайме матча с Нидерландами никакого плей-офф у нас бы не было. Соперником подопечных Александра Косенко в четвертьфинале станет Казахстан – победитель группы B. Матч состоится в понедельник, 31 января.

Украина разбила Сербию в матче футзального Евро-2022 – первая победа на турнире и сохранение шансов на плей-офф