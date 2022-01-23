Евро-2022 по футзалу, 2 тур

Группа А

Сербия – Украина – 1:6

Голы: Томич, 40 – Зварич, 2, 33, Вашич, 6 (авт), Абакшин, 15, Чернявский, 20, Корсун, 39

Поединок Сербия – Украина стартовал в Амстердаме в 15:30 по Киеву. В стартовом матче подопечные Александра Косенко сенсационно проиграли Нидерландам (2:3), а сербы уступили Португалии (2:4). До начала турнира наша команда считалась одним из фаворитов, но неудача в первом туре против команды с самым низким рейтингом серьезно ударила по амбициям и турнирным перспективам "сине-желтых".

Украина сенсационно проиграла Нидерландам в стартовом матче футзального Евро-2022

Украинцам нужно было побеждать, чтобы надеяться на выход в плей-офф, ведь в последнем туре "сине-желтые" сыграют против мощной Португалии – действующего чемпиона Европы. При этом желательно было выиграть у балканцев с как можно большим счетом, ведь при одинаковом количестве очков будут учитываться показатели в личных встречах. Соответственно, поражение от Сербии означало досрочный вылет украинцев.

Уже на второй минуте Зварич забил, точно пробив мимо кипера. Быстрый гол Михаила, как и в матче с Нидерландами, тогда он открыл счет на первой минуте. "Сине-желтые" могли развить успех, но, к сожалению, упустили несколько моментов.

Ближе к середине тайма балканцы пришли в себя и ответили несколькими ударами по воротам. Васич забил, но в свои ворота, срезав мяч в сетку после ввода аута. 2:0 в пользу Украины! Абакшин едва не ответил любезностью в виде автогола, но в последний момент выбил мяч с линии ворот. Лебедь мог делать счет разгромным, однако не смог поразить ворота после скидки Абакшина. В рамке ворот Украины уверенно действовал Кирилл Ципун, парировавший ряд ударов сербов.

На 15-й минуте счет все-таки стал разгромным. Связка Лебедь-Абакшин достигла своего. Первый эффектно пробил с лета, а второй удачно подставился под мяч и дезориентировал кипера. А на последних секундах тайма пришел и четвёртый гол. Игорь Чернявский точным ударом завершил розыгрыш углового и отпраздновал гол эффектным сальто. 4:0 – сказочный первый тайм для сборной Украины.

Второй тайм активнее начала Сербия, но наши устояли. Самые реальные шансы у балканцев были после двух выходов один на один – Ципун спас. Местами "сине-желтым" приходилось тяжело – уже через 5 минут тайма украинцы получили три фола. Сербы гораздо больше владели мячом, но конвертировать это в гол не удавалось. Постепенно натиск балканцев угас, а одна из редких контратак украинцев завершилась голом Зварича.

Только при счете 0:5 сербы перешли на игру с пятым полевым и могли сократить отставание – спас каркас ворот. В течение последней минуты команды обменялись голами – сначала Корсун ударом через всю площадку поразил пустые ворота, а сербы таки провели гол престижа после углового.

На момент начала игры балканцев считали фаворитом поединка, но украинцы приятно удивили и набрали первые три очка, сохраняя шансы на плей-офф. 6:1 – убедительная победа "сине-желтых".

Матч третьего тура против Португалии подопечные Александра Косенко сыграют 28 января. Начало в 21:30 по Киеву. В параллельном матче сербы будут противостоять Нидерландам. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места группы.