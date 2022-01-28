Збірна України програла Португалії (0:1) в третьому турі чемпіонату Європи з футзалу, але пройшла до наступної стадії. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Євро-2022 з футзалу, 3 тур

Група А

Україна – Португалія – 0:1

Гол: Зікі, 37

Гра Україна – Португалія стартувала о 21:30, а в паралельному матчі сильнішого з'ясовували Нідерланди (3 очки) та Сербія (0 балів). Підопічні Олександра Косенка у стартових двох турах набрали три очки – несподівана поразка від Нідерландів (2:3) і розгром Сербії (6:1). Португалія виграла обидва перші матчі та практично гарантувала собі плей-офф – лише фантастичний збіг у двох паралельних поєдинках викидав піренейців з турніру.

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Перемога над чинними чемпіонами світу та Європи забезпечувала українцям вихід у чвертьфінал. Влаштовувала нас і нічия, але тільки за умови перемоги Сербії над Нідерландами (адже у випадку однакової кількості очок у двох команд вирішальне значення має особиста зустріч). Навіть поразка могла вивести Україну в плей-офф, але тільки у випадку перемоги Сербії над Нідерландами з різницею голів від 1 до 8. Тоді в міні-турнірі трьох команд ми отримали би омріяне друге місце.

Кадрова ситуація була не на боці України, яка могла розраховувати тільки на дві польові четвірки і двох воротарів. У запасі португальців були одразу 8 польових гравців. Саме чинні чемпіони активніше почали гру, але у воротах впевнено діяв Кирило Ципун. Втім, найреальніший момент у контратаці створили саме українці, які вперше за три матчі не змогли забити швидкий гол. Чернявський вибіг віч-на-віч із кіпером, але не влучив у кут воріт! Тим часом у паралельному матчі Нідерланди забили сербам – за таких розкладів Україна вилітала з турніру.

"Синьо-жовті" це розуміли і частіше почали ходити вперед. Журба пробив у дотик із середньої дистанції – Андре Соуза потягнув. Команди обмінялися ще кількома ударами – голкіпери впевнено нейтралізовували загрозу. Ближче до кінця тайму команда Косенка підсіла, але таки могла відкрити рахунок. Чернявський пробив настільки потужно, що відправив кіпера в нокдаун. Перед перервою наші відверто сіли до власних воріт і цілком могли пропустити, проте забити жодна з команд у першому таймі не змогла. Непогані 20 хвилин України проти фаворита, але з урахуванням паралельного матчу нічия нас не влаштовувала.

Старт другого тайму приніс неприємні новини з Амстердама. Нідерланди подвоїли свою перевагу над Сербією. Відповідно, Україна могла сподіватися лише сама на себе – потрібно було забивати. Натомість ледь не пропустили – Ципун парирував потужний удар Афонсу Жезуша у верхній кут. Українці вже в наступній атаці відповіли невдалою спробою Абакшина підставитися під постріл партнера. Чернявський сміливо пішов на двох суперників і майже продерся, проте в площину таки не влучив.

Українці перейшли на гру в п'ять польових, обрізалися і могли пропустити – обійшлося. Травму отримав Михайло Зварич, підвернувши гомілкостоп на рівному місці. Тим часом серби впродовж кількох хвилин забили одразу три голи у ворота Нідерландів – 2:3 в Амстердамі, неймовірно! За умови перемоги Сербії нічия України та Португалії влаштовувала обидві команди.

Варто віддати належне українцям, які навіть в таких умовах випускали п'ятого польового. Олександр Косенко не хотів залежати від матчу конкурентів, намагаючись вирвати перемогу. Однак замість цього привезли момент на свої ворота після помилки Шотурми. Зікі вибачив, але лише на кілька секунд. Португалія таки вийшла вперед.

Втім, це вже не мало великого значення. Як і футбольній збірній у відборі на ЧС-2022, футзалістам пощастило. Результат паралельного матчу склався вдало для "синьо-жовтих". Серби таки створили диво для нас – навіть поразка не завадила Україні посісти друге місце і прорватися у плей-офф на шостому Євро поспіль. Португалія виграла всі три матчі та тріумфувала у групі А. Нідерланди і серби завершили Євро.

Українців варто похвалити за сміливість і достойну гру проти чемпіона, але без подвигу балканської збірної у другому таймі матчу з Нідерландами ніякого плей-офф у нас би не було. Суперником підопічних Олександра Косенка у чвертьфіналі стане Казахстан – переможець групи B. Матч відбудеться у понеділок, 31 січня.

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