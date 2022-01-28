Сборные Украины и Португалии встречаются в третьем туре чемпионата Европы по футзалу. Где смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Португалия стартует в 21:30 по Киеву в Гронингене (Нидерланды). Подопечные Александра Косенко в двух стартовых турах набрали три очка – неожиданное поражение от Нидерландов (2:3) и разгром Сербии (6:1). Победа над "селесао" гарантирует украинцам выход в четвертьфинал, но рассчитывать на успех против действующих чемпионов мира и Европы крайне сложно.

Украина разбила Сербию в матче футзального Евро-2022 – первая победа на турнире и сохранение шансов на плей-офф

Португалия выиграла два стартовых матча и практически гарантировала себе плей-офф – только фантастическое совпадение в двух параллельных поединках выбросит пиренейцев из турнира. Судьба Украины тоже находится в ее руках. Победа обеспечит "сине-желтым" место в 1/4 финала.

Устроит нас и ничья, но только при победе Сербии над Нидерландами (ведь в случае одинакового количества очков у двух команд решающее значение имеет личная встреча). Даже поражение может вывести Украину в плей-офф, но только в случае побед Сербии над Нидерландами с разницей голов от 1 до 8. Тогда в мини-турнире трех команд мы получим второе место.

Где смотреть матч Украина – Португалия онлайн? Поединок показывает официальный транслятор UA:Перший. Смотреть игру онлайн можно на сайте "Суспільне Спорт" по этой ссылке.

Украина – постоянный участник футзальных чемпионатов Европы. Мы дважды играли в финале Евро (2001 и 2003), а на пяти предыдущих турнирах доходили до четвертьфинала.