Люксембуржец присоединился к братиславскому Словану на правах аренды с возможностью выкупа. Динамо уже в шестой раз "одалживает" Жерсона после его приобретения за 2 млн евро летом 2019 года. Трансферу в Слован предшествовала скандальная история. Динамо якобы срывало переговоры из-за спарринга словаков с московским Динамо. Впрочем, руководство Слована опровергло эти слухи и оправдалось лозунгом "Спорт должен объединять, а не разделять". Теперь свою позицию объяснило киевское Динамо.

Динамо официально отправило скандального легионера в шестую аренду – контакты с россиянами помехой не стали

"Переход Жерсона Родригеса в Слован Братислава состоялся в связи с личным желанием футболиста и его отказом возвращаться в ФК Динамо Киев, о чем он сообщил руководству нашего клуба.

Мы не поддерживаем использование псевдолозунга "Футбол – вне политики", потому что сегодня ни один спортсмен, представляющий свою страну, не может быть вне политического контекста. Российским клубам не место ни на одном из стадионов мира", – заявило Динамо на запрос Tribuna.

Динамо получило мощное усиление – вернулись сразу 4 игрока