Чемпионат Украины выигрывали всего три клуба. В других лигах было больше чемпионов.

Первым чемпионом Украины была симферопольская Таврия. В следующие 30 сезонов лигу выигрывали только Динамо (16 раз) и Шахтер (14 раз).

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Ни один другой чемпионат, который проводится более 25 лет, не имеет меньшего количества победителей. Столько же в лиге Мали (Джолиба, Стад Мальен и Реал Бамако) и сербской Суперлиге (Црвена Звезда, Партизан и Обилич).

4 чемпионов имеют Судан и Хорватия, по 5 триумфаторов у Португалии, Молдовы и Чехии. К тому же португальская лига разыгрывалась 87 раз, однако только Бенфика, Порту, Спортинг, Белененсеш и Боавишта были коронованы.