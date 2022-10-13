Football Observatory проанализировала количество голевых моментов в 74 чемпионатах планеты и сформировала рейтинги зрелищности. Учитывались матчи, сыгранные в этом году – с 1 января по 26 сентября 2022-го.

Шахтер и Динамо попали в топ-15 мирового рейтинга наиболее пасующих команд

К сожалению, УПЛ возглавила антирейтинг Европы. В чемпионате Украины в среднем создают 8,62 момента за матч. Только у Болгарии такие же скромные показатели. В мировом рейтинге наша Премьер-лига опережает лишь бразильскую Серию В.

На другом полюсе немецкая Бундеслига (13 голевых возможностей за игру), нидерландская Эрстедивизи, норвежская Элитесериен, катарская Старс-лига и австралийская А-лига.

По результативности УПЛ также в хвосте – 2,23 гола за матч. Это восьмой худший результат в мире и второй в Европе (после греческой Суперлиги). Однако следует учитывать, что в исследование попали исключительно матчи УПЛ, сыгранные в условиях полномасштабной войны.