"Украина, гигант европейского футбола, боится княжества". Люксембургские СМИ – о нервах Шевченко и ошибке судьи

Украина минимально одолела Люксембург (1:0) в четвертом матче отбора к Евро-2020. Местная пресса довольна, что футбольный карлик создал проблемы обладателю "Золотого мяча" на глазах переполненного стадиона во Львове.

Luxemburger Wort: Люксембург заслуживал лучшего

"Получив быстрый гол в собственные ворота, Люксембург очень хорошо отреагировал. После хорошего поединка команда едет из Львова с минимальным поражением, но высоко поднятой головой.

Хорошо известно, как горячая публика Арены Львов гонит своих любимцев со стартовым свистком в атаку. Украина добыла то, чего хотела: быстрый гол.

Спорный момент случился на 38-й минуте, когда Кристофер Мартинс головой поразил ворота хозяев. Пятов уже был не у дел, но арбитр Краловиц отменил гол из-за офсайда... очень противоречивого офсайда", – пишет одна из старейших газет Европы.

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Журналист Жан-Франсуа Колин незасчитанный гол назвал главным эпизодом матча: "Вопрос в сантиметрах, даже миллиметрах. Историю не изменить, но как бы все сложилось, если бы парни Люка Хольца отыгрались и ушли на перерыв при равном счете?"

Автор отмечает прекрасную готовность Арены Львов, а сам поединок оценивает в 12 баллов из 20. Это меньше, чем за домашний матч с Украиной (15), но все равно прилично.

"Люксембург перешел в режим мухи цеце, позволяя своему оппоненту задремать. Постепенно подопечных Андрея Шевченко поглощала нервная атмосфера – это было прекрасно. Под занавес встречи Люксембург отчаянно пытался атаковать.

Украина, гигант европейского футбола, закрывается в своих владениях и боится великого княжества. Это о чем-то говорит! Люксембург все же не сравнял счет, но "красные львы" завершали поединок на равных с Украиной", – гордо информирует Luxemburger Wort.

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"Перед своей огненной публикой команда украинской легенды Андрея Шевченко хотела набрать очередные очки. Люксембург уже через 6 минут получил порцию холодного душа. Малиновский на Яремчука – и счет открыт. Без всяких колебаний хозяева на старте встречи создавали момент за моментом.

Со временем гостям удалось успокоить игру и получить больше контроля над ситуацией. В течение 30-х минут люксембуржцы на определенный период даже завладели инициативой. Результативный удар головой Кристофера Мартинса арбитр не засчитал из-за вероятного положения вне игры. Сомнительное и ошибочное решение. Еще больше огорчает тот факт, что в первом матче придуманный штрафной привел ко второму голу украинцев.

Хозяева пережили суетливую концовку поединка, сохранив ворота "сухими", и одержали третью победу в кампании", – с негативом вспоминает журналистка Кристель Дидерих.

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Tageblatt продолжает лелеять надежды на положительный итог кейса Мораеса: "Впрочем, все мы знаем, что ситуация может кардинально измениться – Украина может потерять заработанные в матчах с Люксембургом и Португалией очки. Обе ассоциации обжаловали решение УЕФА – 18-го июня состоятся слушания в Ньоне".

К слову, перед матчем издание удивлялось внезапной "травме" Мораеса. У тамошних журналистов есть все основания полагать, что УАФ перестраховалась. Это они еще, вероятно, не знают, как Жуниор тренировался со сломанными ребрами, а затем в интересных позах делал селфи.

L'Essentiel: Люксембург чуть-чуть уступил в Украине

"Украина набрала все 6 очков против Люксембурга, но она не будет иметь таких хороших воспоминаний о поединках, как "красные львы". В первом матче случилось почти чудо, а в понедельник вечером коллектив обладателя" Золотого мяча"-2004 также имел трудности. Через три дня после важной победы над Сербией Арена Львов снова выдала аншлаг, чтобы посмотреть за новым фестивалем голов.

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Пропустив быстрый мяч, люксембуржцы вспомнили, что три месяца назад они смогли создать этом сопернику серьезные проблемы. На 38-й минуте Кики Мартинс забил головой, и весь стадион впервые замер... но рефери зафиксировал офсайд. Андрей Шевченко начал очень нервничать у скамейки запасных, а его визави заводил команду.

Напуганная матчем на Жози Бартель Украина решила не рисковать и сохранить свое преимущество. Облегчение игроков и местных болельщиков после финального свистка говорит об очередном классном перфомансе "красных львов", – пишет франкоязычное издание L'Essentiel.

Le Quotidien: Даже сильнее, чем в марте

Популярная ежедневная газета выделила весь разворот под матч. "Господа, будущее за вамих!" – такими словами журналисты обращаются к люксембургским футболистам. "Они создали почти столько голевых моментов, как и хозяева", – добавляет Le Quotidien.

В оценках специалисты выделяют капитана Лорана Янса (8), называя его монструозным. В общем баллы и характеристики положительные – пресса довольна игрой команды во Львове: "Они заслужили большего". Главное впечатление журналиста от поездки в Украину – большое количество комаров, от которых пришлось покупать аэрозоли.

Ну а наибольший акцент в материале стоит на таком утверждении: "Возможно, если бы был VAR... гол Кристофера Мартинса засчитали бы?"

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