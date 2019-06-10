Украина – Люксембург: победный первый тайм с быстрым голом Яремчука, гости забили в ответ из офсайда

Украина принимает Люксембург в рамках четвертого тура отбора к Евро-2020. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Люксембург на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Национальная сборная снова играет в фартовом Львове, где ей гарантирована лучшая поддержка с аншлагом на трибунах. В пятницу подопечные Андрея Шевченко в прекрасном стиле разбили Сербию и сделали важный шаг к Евро-2020.

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"Сине-желтые" подходили к матчу лидером группы B – 7 очков за 3 тура. В гостевом поединке с Люксембургом нам помогла удача – подопечные Андрея Шевченко вырвали победу в компенсированное время благодаря автоголу. На этот раз сборная Украины должна была избежать недооценки соперника. "Красные львы" занимали второе место в группе с 4 пунктами.

Уже к 5-й минуте украинцы дважды опасно атаковали штрафную площадь гостей – в обоих случаях в центре внимания был Евгений Коноплянка. Давление на ворота Люксембурга очень быстро дало результат. На 6-й минуте после розыгрыша углового Руслан Малиновский классно подал, а Роман Яремчук выиграл верховую борьбу и переправил мяч в сетку! Гол во втором матче подряд!

Украина – Люксембург – видео гола Яремчука

Вскоре "сине-желтые" могли и удвоить преимущество, когда Коноплянка выполнил точный навес с углового на голову Тарасу Степаненко – лидер Шахтера попал в перекладину. Аналогичный угловой с другого фланга завершился ударом Тараса в сантиметрах над воротами. Между этими эпизодами Александр Зинченко случайно вырвался на свидание с голкипером, но не сумел его переиграть.

Люксембург ответил также остро. Баррейро Мартинс и Жерсон Родригес в касание пробивали после прострелов с правого фланга – мяч каждый раз разминался со штангой с внешней стороны. Гости старались и создали пару неплохих атак. Капитан "львов" Лорен Янс несколько раз разрезал правый фланг нашей обороны, но в завершении ему не везло: или меткость подводила, или Пятов спасал.

Инициатива все равно была на стороне Украины. Главным творцом моментов в первом тайме выступал Евгений Коноплянка, который не стеснялся уверенно протягивать мяч мимо соперников. Это приносило остроту. В одном из эпизодов Коно перехватил передачу на чужой половине поля и заработал стандарт. Руслан Малиновский разрядил пушку под перекладину – снова потянул вратарь.

Перед перерывом Люксембург отыграл один гол усилиями Кристофера Мартинса, который точным ударом головой направил мяч в дальний угол наших ворот. К счастью, лайнсмен зафиксировал у него офсайд. Решение арбитра довольно противоречивое, возможно, там и не было положения вне игры. В любом случае Украина пошла на отдых с преимуществом в счете.