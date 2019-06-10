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Украина – Люксембург – видео гола Яремчука

22:06 580 Читати українською
Украина – Люксембург – видео гола Яремчука
Украина – Люксембург – видео гола Яремчука / Фото УАФ

Сборная Украины принимает Люксембург в рамках отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов Украина – Люксембург.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

Украина вышла на игру в статусе фаворита и сразу взялась оправдывать свое реноме.

Украина – Люксембург: онлайн-трансляция матча квалификации к Евро-2020

На 6-й минуте Руслан Малиновский шедевральным навесом нашел в штрафной соперника голову Романа Яремчука, который точным ударом открыл счет.

blog_ava
Украина – Люксембург: анонс матча квалификации к Евро-2020
08:00
2556
Теги
Евро-2020 Украина Украина Люксембург Люксембург Украина - Люксембург
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