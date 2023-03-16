Украина еще может принять ЧМ-2030 – официальное заявление Испании после включения в заявку Марокко
Украинская ассоциация футбола пока никак не отреагировала на рокировку в заявке претендентов на проведение ЧМ-2030.
Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш достигли соглашения с президентом Королевской марокканской федерации футбола Фузи Лекжаа о формировании совместной заявки на проведение ЧМ-2030.
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В то же время в испанской федерации заявили о готовности провести турнир и в четырех странах, включая Украину.
"Федерации футбола Испании и Португалии верят, что Украинская ассоциация футбола и ее президент преодолеют трудности, которые они переживают сейчас, чтобы представить совместную заявку от четырех стран", – говорится в заявлении испанской федерации.
Официально о заявке Испании, Португалии и Марокко будет объявлено в четверг, 16 марта, во время 73-го Конгресса ФИФА, который состоится в Кигали (Руанда).
Напомним, в октябре Украина присоединилась к заявке Португалии и Испании на проведение ЧМ-2030, однако коррупционный скандал в отношении президента УАФ Андрея Павелко привел к вышеупомянутым событиям.
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