Украинская ассоциация футбола пока никак не отреагировала на рокировку в заявке претендентов на проведение ЧМ-2030.

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес и президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш достигли соглашения с президентом Королевской марокканской федерации футбола Фузи Лекжаа о формировании совместной заявки на проведение ЧМ-2030.

Украина не потеряла шансы на проведение ЧМ-2030 – всё зависит от суда над Павелко

В то же время в испанской федерации заявили о готовности провести турнир и в четырех странах, включая Украину.

"Федерации футбола Испании и Португалии верят, что Украинская ассоциация футбола и ее президент преодолеют трудности, которые они переживают сейчас, чтобы представить совместную заявку от четырех стран", – говорится в заявлении испанской федерации.

Официально о заявке Испании, Португалии и Марокко будет объявлено в четверг, 16 марта, во время 73-го Конгресса ФИФА, который состоится в Кигали (Руанда).

Напомним, в октябре Украина присоединилась к заявке Португалии и Испании на проведение ЧМ-2030, однако коррупционный скандал в отношении президента УАФ Андрея Павелко привел к вышеупомянутым событиям.

Україна не їде на Євро, а серед U-17 попахує зірковою хворобою – хто зіпсував команду Мороза?