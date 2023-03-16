Українська асоціація футболу наразі ніяк не відреагувала на рокіровку у заявці претендентів на проведення ЧС-2030.

Андрій Павелко з президентами португальської та іспанської Федерацій / Elcomercio.pe

Президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес та президент Федерації футболу Португалії Фернанду Гомеш досягли угоди з президентом Королівської марокканської федерації футболу Фузі Лекжаа про формування спільної заявки на проведення ЧС-2030.

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Водночас в іспанській федерації заявили про готовність провести турнір і у чотирьох країнах, включно з Україною.

"Федерації футболу Іспанії та Португалії вірять, що Українська асоціація футболу та її президент подолають труднощі, які вони переживають зараз, щоб представити спільну заявку від чотирьох країн", – йдеться в заяві іспанської федерації.

Офіційно про заявку Іспанії, Португалії та Марокко буде оголошено у четвер, 16 березня, під час 73-го Конгресу ФІФА, який відбудеться в Кігалі (Руанда).

Нагадаємо, у жовтні Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030, однак корупційний скандал щодо президента УАФ Андрія Павелка призвів до вищезгаданих подій.

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