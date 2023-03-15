Украина до сих пор сохраняет шансы на организацию ЧМ-2030 вместе с Испанией, Португалией и Марокко.

Во вторник, 14 марта король Марокко Мохаммед VI официально объявил о присоединении своей страны к иберийской заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Эта информация поставила знак вопроса над участием в этой заявке Украины. Некоторые журналисты распространили информацию о том, что Марокко окончательно заменил Украину, но это оказалось неправдой.

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На самом деле участие Украины в этой иберийской заявке до сих пор находится под вопросом и зависит от одного фактора – будет ли действующий президент УАФ Андрей Павелко признан виновным в деле по обвинению в коррупции. Об этом информирует Relevo.

Сообщается, что Украина до сих пор сохраняет шансы на участие в иберийской заявке. Испанская и португальская Федерации футбола не исключают, что заявку на проведение ЧМ-2030 могут подать одновременно четыре страны.

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