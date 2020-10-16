Украина благодаря победе над Испанией поднялась в рейтинге ФИФА
Октябрьские поединки национальных команд внесли коррективы в топ сильнейших сборных мира. Команде Андрея Шевченко для прогресса хватило и одной победы в трех матчах.
"Сине-желтые" займут 23-е место в обновленном рейтинге национальных ассоциаций, сообщает Mister Chip.
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По сравнению с сентябрьским топом сборная Украины поднялась на одну строчку. Такой результат обеспечила историческая победа украинцев над командой Испании (1:0). Соперники подопечных Шевченко в Лиге наций расположились так: Испания – 6-я, Германия – 14-я, Швейцария – 16-я. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии.
К слову, официальное обновление рейтинга ФИФА состоится 22 октября.
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