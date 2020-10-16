"С Францией конкурировать было трудно, это топ-сборная мира. Мы хотели сыграть компактно, но класс есть класс.

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Перед игрой с Испанией Андрей Шевченко успокаивал, подсказывал. Еще игралось легче, потому что рядом был опытный Сергей Сидорчук, который также подсказывал, поддерживал. Считаю, мы выполнили план на игру, который нам предоставил Андрей Шевченко. Когда счет стал 1:0, я понял, что мы можем выиграть этот матч", – цитирует слова Николая Шапаренко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины провела три топ-матча за семь дней в октябре. Подопечные Шевченко проиграли Франции с рекордным счетом (1:7), минимально уступили Германии (1:2) в Лиге наций и победили Испанию (1:0) впервые в своей истории.

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