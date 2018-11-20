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Украина – Турция: стало известно, в каких формах команды выйдут на поле

12:53 31 Читати українською
Украина – Турция: стало известно, в каких формах команды выйдут на поле
Сборная Украины / Фото ФФУ

Стало известно в какой форме сборная Украины проведет заключительный матч в этом году.

Обнародованны формы сборных Украины и Турции накануне спарринга команд в Анталии.

Украина – Турция: анонс товарищеского матча

Подопечные Андрея Шевченко выйдут на поле в экипировке желтого цвета, а турки – в белой форме.

Напомним, товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
6
час
:
12
мин
Турция
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Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Турция
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