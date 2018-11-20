Украина – Турция: анонс товарищеского матча

Украина сыграет против Турции в рамках товарищеской встречи. Анонс и прогноз поединка читайте на Футбол 24.

Украина – Турция

20 ноября, 19:30, Анталья, "Анталья Арена"

Главный арбитр: Генец Нуза (Косово)

Телетрансляция на каналах "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Данная встреча должна была вернуть сборную в Днепр, где не видели национальную команду уже девять лет. Не тут-то было: за несколько недель до игры появились инсайды о желании Мирчи Луческу перенести матч в Турцию, а вскоре ФФУ согласилась с такой прихотью румына. Официальной причиной назвали неблагоприятные погодные условия в Днепре и неготовность стадиона, хотя вряд ли осенний снежок при при типичной для середине ноября температуре тянет на катаклизм – особенно на фоне новостей про испорченный ливнями газон "Анталья Арены". Так или иначе, но тёплое солнышко антальских пляжей и полная оплата басурманами всех расходов перевесили остальные аспекты, поэтому шестой товарищеский поединок подряд "жёлто-синие" проведут на выезде.

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Возвращаясь к футболу, следует напомнить, что данное окно для сборных Украина проходит в лайт-режиме, эспериментируя и наигрывая новичков. Правда, в матче со Словакией нововведения Шевченко завершились феерическим фиаско: схема в три защитника привела к четырём пропущенным мячам – и, кажется, ещё столько же в наши ворота не влетело. Разгром в Трнаве дал тренерскому штабу возможность сделать серьёзные выводы: вряд ли после своих ляпов Денис Бойко вернётся в старт, следующая заявка обойдётся без Ярослава Ракицкого, а Андрей Борячук с 12 касаниями к мячу оденет футболку главной команды – по крайней мере, в этом десятилетии. При прошлых наставниках мы вряд ли бы узнали о таких слабостях, поэтому Андрею Николаевичу можно выразить респект.

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Одним из главных вопросов на матч против турок является продолжение эксперимента с тремя защитниками. Со словаками получилось провально, но, во-первых, делать выводы по одной игре очень трудно, а-во-вторых – кое-что полезное в этой модели для Украины всё равно было. Для Коноплянки эта схема наиграется в Шальке, и он неплохо в ней раскрывается – проблемой была лишь достаточно глубокая позиция для приёма мяча. Неплохо в роли латераля проявил себя Караваев, а идея с перегрузкой флангов сама по себе очень интересна – стоит только лучше использовать пространство в центре поля. В этом должен сильно помочь Роман Яремчук, который своими активными перемещениями создает вариативность при позиционном наступлении и у которого точность передач никогда не опускается ниже 80%. Словом, для Шевченко смысл испытать схему ещё раз – именно для подобного творчества товарищеские матчи и были задуманы.

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Турция при Мирче Луческу находится в затяжном кризисе, хотя главный тренер на всё имеет объяснение – кому, как не украинцам, об этом знать. Турки к такому поведению ещё не привыкли, поэтому местные журналисты после домашнего поражения шведам в решающем матче Лиги наций устроили молчаливый бойкот румыну. Впрочем, вряд ли он заслужил этого именно в тот вечер: да, сборная вылетела в низший дивизион, однако само содержание игры выглядело очень перспективно – моментов у шведов особо и не было, а в первом тайме хозяева откровенно возили "варягов". Тем не менее, общая статистика Луческу во главе турецкой национальной команды ужасна: только две победы в восьми официальных матчах и лишь четыре победы в шестнадцати поединках в целом. Неудивительно, что букмекеры предлагают ставить на отставку тренера турок уже после товарняка с Украиной.

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Турция – тяжёлый для Украины соперник. В восьми поединках наши южные соседи победили четыре раза, а ещё два матча свели к ничьей. В товарищеских встречах ситуация ещё хуже: четыре игры, три победы турок и одна ничья.

2. Общий счёт противостояния – 11:9 в пользу Турции. В товарищеских матчах – 8:2.

3. Наиболее результативный поединок между сборными Турции и Украины состоялся аж в 1996 году – турки победили со счётом 3:2, а нынешний наставник "жёлто-синих" Андрей Шевченко отметился забитым мячом.

4. Самые крупные поражения друг другу команды нанесли с одинаковым счётом – 0:3. Украина в 2004 году уничтожила турок в Стамбуле в легендарном отборочном матче к ЧМ-2006, а те ответили нам разгромом в Киеве в товарищеском поединке 2009 года.

5. Лучшими бомбардирами сборной Украины в матчах против Турции являются Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко – у обоих по три мяча, причём оба футболиста оформили по дублю.

6. Дебютном матчем Мирчи Луческу во главе главного тренера сборной Турции стал проигрышный поединок против Украины в рамках отбора к ЧМ-2018. Через год он снова встречается с Украиной – и этот матч может стать для него последним.

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Кадровая ситуация

Обе команды не обошлись без значительных проблем с составом. Туркам точно не смогут помочь защитники Сердар Азиз и Хасан Али Кылдырым, которые получили повреждения и уже покинули лагерь национальной команды. Хавбек Милана Хакан Чалханоглу также не сыграет против Украины – у него сильный ушиб лодыжки, из-за чего он даже не может одеть бутсу. Кроме того, существуют определённые вопросы касательно участия опорника Махмута Текдемира, получившего травму во встрече против сборной Швеции.

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У сборной Украины ситуация более сложная. Ещё перед матчем против Словакии сборную покинули защитники Богдан Бутко и Василий Кравец, а теперь к ним добавились травмированные центрбеки Сергей Кривцов и Никита Бурда – последний пожаловался на боль в икроножной мышце бедра, но его участие в игре будет решаться непосредственно перед поединком. Так или иначе, но Андрей Шевченко вынужден был довызывать Александра Сватка, который, вероятно, наконец-то дебютирует в составе сборной. Кроме того, лагерь "жёлто-синих" из-за повреждения покинул Иван Петряк, но зато сможет сыграть Роман Яремчук – форвард пропускал предыдущий матч из-за проблем со спиной.

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Ориентировочные составы на матч Украина – Турция

Украина: Лунин – Караваев, Сваток, Матвиенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Цыганков, Коноплянка – Яремчук

Турция: Болат – Джелик, Айхан, Союнчю, Байрам – Йокушлу, Кахведжи – Ундер, Малли, Караман – Тосун

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Сборная Турции – бесконечно проблемная команда, но Мирча Луческу прав в своих выводах относительно последних матчей. С Россией и Швецией вышли очень приличные поединки: турки владели мячом около 60% игрового времени, имели точность передач в районе 80% и неплохо работали один в один – так, против "викингов" турки сделали 22 попытки обыгрыша, 11 из которых были удачными. На счету вингера Ромы Ченгиза Ундера пять попыток, что было самым высоким показателем – и это большая проблема для нашей ослабленной защиты, которая и в лучших своих формах слабовата именно в таких компонентах. Турки – индивидально классные футболисты, значительная часть которых выступает в топ-лигах и имеет солидные ценники на Transfermakrt. Это традиционно агрессивная и куражная сборная, поэтому в случае продолжения экспериментов с обороной Украине может быть туго.

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Турки сильны в атаке и игре один-в-один, но плохо ведут единоборства

С другой стороны, в случае налаживания атакующей игры "жёлто-синие" будут иметь серьёзные шансы на взятие ворот Синана Болата. Тактика нашей команды заключается в грамотной позиционной работе, в результате которой в каждой из зон находится футболист с несколькими вариантами продолжения атаки. Данный аспект является наиболее уязвимым местом Турции, о чём говорит высокое количество потерь мяча: так, в матче против России наши соперники допустили их в три раза больше, а шведам проиграли всю борьбу, что, в конце концов, приводило к ошибкам и пенальти. Что-что, а бороться наши футболисты умеют – так что вряд ли мы останемся без голов.

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Сборная Турции является фаворитом матча против Украины

Тем не менее, для "жёлто-синих" этот поединок – не более, чем спарринг против крепкой команды, а вот туркам на фоне катастрофических результатов победа нужна больше. Учитывая непременные перестановки с составом перед и по ходу поединка, привлечение новичков, проблемы с защитой и высочайшую мотивацию соперника, Украине можно присвоить статус андердога встречи. Турция – фаворит, но результат для нас всё равно значит меньше, чем возможность экспериментировать. Наша главная победа в этом сезоне уже состоялась.

Михаил Юхименко, Футбол 24