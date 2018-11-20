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Украина – Турция: Стала известна причина, почему Степаненко не сыграл в матче

20:19 62 Читати українською
Украина – Турция: Стала известна причина, почему Степаненко не сыграл в матче
Тарас Степаненко / соцсети

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко не сыграл в матче сборной Украины против Турции.

Как сообщил в эфире журналист телеканалов "Футбол 1/2" Дмитрий Шпирко, Тарас Степаненко ночью имел повышенную температуру тела, поэтому хавбек не смог сыграть в товарищеском матче против сборной Турции.

Украина – Турция: онлайн-трансляция матча

Напомним, сборная Украины перед матчем с Турцией понесла значительные кадровые потери. Кроме Тараса Степаненко главный тренер нацонального команды Андрей Шевченко не мог рассчитывать на нападающего Романа Яремчука, защитников Сергея Кривцова и Никиту Бурду. Также повреждения получил Иван Петряк.

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Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина

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