Украина – Турция: Стала известна причина, почему Степаненко не сыграл в матче

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко не сыграл в матче сборной Украины против Турции.

Как сообщил в эфире журналист телеканалов "Футбол 1/2" Дмитрий Шпирко, Тарас Степаненко ночью имел повышенную температуру тела, поэтому хавбек не смог сыграть в товарищеском матче против сборной Турции.

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Напомним, сборная Украины перед матчем с Турцией понесла значительные кадровые потери. Кроме Тараса Степаненко главный тренер нацонального команды Андрей Шевченко не мог рассчитывать на нападающего Романа Яремчука, защитников Сергея Кривцова и Никиту Бурду. Также повреждения получил Иван Петряк.

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