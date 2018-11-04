Шапаренко получит вызов в сборную Украины, – FootballHub

Хавбек Динамо Николай Шапаренко будет вызван в состав сборной Украины.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил вызвать молодого хавбека Динамо Николая Шапаренко, сообщает FootballHub на своей странице в твиттере.

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20-летний полузащитник в последних двух матчах за Динамо забил 3 гола. Сначала Шапаренко отметился дублем в кубковом матче против Миная, а также забил гол в ворота Шахтера.

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Напомним, сборная Украины сыграет 16 ноября против Словакии в рамках Лиги Наций, а 20 ноября проведет товарищеский матч против сборной Турции.