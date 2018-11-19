Украина – Турция: Луческу не сможет рассчитывать сразу на 3-х игроков

Сразу трое футболистов сборной Турции пропустят товарищеский матч против Украины, который пройдет в Конье 20 ноября.

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу получил новые кадровые потери перед товарищеским матчем против Украины. Кроме Хакана Чалханоглу, это Сердар Азиз и Хасан Али Калдырым, информирует официальный сайт ФФУ.

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Все трое уже покинули лагерь национальной команды и не сыграют против команды Шевченко. Напомним, Турция вылетела из дивизиона B Лиги наций, уступив Швеции.

Матч Украина – Турция пройдет 20 ноября в 19:30. Поединок был перенесен из Днепра в турецкую Анталию.

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