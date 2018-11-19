Украина – Турция: прогноз на товарищеский матч

Украина и Турция встретятся в товарищеском матче в Анталии. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Украина – Турция состоится 20 ноября в Анталии. Начало игры в 19:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Турция – Украина, прогноз букмекеров на товарищеский матч:

Специалисты авторитетной букмекерской конторы William Hill считают Турцию фаворитом матча. Коэффициент на победу команды Мирчи Луческу составляет 2.20. Триумф "сине-желтых" оценивается баллом 3.50, а ничейный итог игры – 3.10.

Bwin также отдает предпочтение сборной Турции, на победу которой ставят 2.20. Победа команды Шевченко оценивается коэффициентом 3.40, ничья – 3.10.

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Добавим, что Украина и Турция провели между собой 8 матчей. "Сине-желтые" одержали 2 победы, а турки – 4. Еще двы встречи завершились вничью.