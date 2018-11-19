Україна – Туреччина: Луческу не зможе розраховувати одразу на 3-х гравців

Одразу троє футболістів збірної Туреччини пропустять товариський матч проти України, який пройде у Коньї 20 листопада.

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу отримав нові кадрові втрати перед товариським матчем проти України. Окрім Хакана Чалханоглу, це Сердар Азіз та Хасан Алі Калдирим, інформує офіційний сайт ФФУ.

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Усі троє вже залишили табір національної команди та не зіграють проти команди Шевченка. Нагадаємо, Туреччина вилетіла з дивізіону B Ліги націй, поступившись Швеції.

Матч Україна – Туреччина пройде 20 листопада о 19:30. Поєдинок було перенесено з Дніпра до турецької Анталії.

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