"Есть такой персонаж – Лучано Лучи. Ему 73 или 75 лет. Это человек, который приехал из Италии в Украину. По его представлению, из красивой и исторически богатой Италии в тундру, которая называется Украина, где живут аборигены и бегают с копьями". Чувак приехал и рассказывает нам, как жить.

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Вы подумайте над его словами в соцсетях. Он президентов клубов называет дураками, идиотами... Там большой спектр. Вернее, небольшой, ведь у него ограничена возможность к диалогу. Он в этой стране позволяет себе так общаться, а потом рассказывает, что это не его Твиттер. Но это его Твиттер. Есть подтверждения, но УАФ не провело расследование.

Он позволяет себе вмешиваться в процесс судейства во время матча, пишет арбитрам VAR прямо посреди игры. Например, было ли пенальти. А потом пишет смс-ки: "Я тебя уволю, я тебя выгоню", – сказал Козловский на пресс-конференции.

Напомним, Лучи работает в должности главы Комитета арбитров УАФ с 2015 года – ранее он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины. В ноябре 2021 года контракт с Лучано был продлен.

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