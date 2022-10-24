"В нашем футболе образовалась преступная организация, которая называется УАФ. Руководит этой организацией Павелко – пахан украинского футбола и король всего футбола.

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Правая и левая рука Павелко – Алан Плиев – бывший охранник. Они и Вадим Костюченко – три человека, управляющих футболом, но никакого отношения к нему не имеющих. Это люди, паразитирующие на футболе и создавшие монополию.

Таких Павелко, Костюченко и Плиевых еще может быть много, но мы должны все сделать, чтобы они больше не появлялись в украинском футболе. Андрей Васильевич, готовьте попкорн", – сказал Козловский на пресс-конференции.

Напомним, спусковым крючком для "крестового похода" против руководства украинского футбола стал скандал и, как следствие, драка между Игорем Дедышином и Евгением Красниковым после матча между Рухом и СК Днепр-1 (1:2). По мнению руководства львовской команды, этот поединок прошел при нечестном судействе, а арбитр был простимулирован днепрянами.

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