"Є такий персонаж – Лучано Лучі. Йому 73 чи 75 років. Це людина, яка приїхала з Італії в Україну. За його уявленням, з гарної, красивої та історично багатої Італії в тундру, яка називається Україна, де живуть аборигени та бігають зі списами. Чувак приїхав і розказує нам, як жити.

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Ви подумайте над його словами в соцмережах. Він президентів клубів називає дурнями, ідіотами... Там великий спектр. Вірніше, невеликий, адже в нього обмежена можливість до діалогу. Він в цій країні дозволяє собі так спілкуватися, а потім розказує, що це не його Твіттер. Але це його Твіттер. Є докази, але УАФ не провело розслідування.

Він дозволяє собі втручатися у процес суддівства під час матчу, пише арбітрам VAR прямо посеред гри. Наприклад, чи було пенальті. А потім пише смс-ки: "Я тебе звільню, я тебе вижену", – сказав Козловський на прес-конференції.

Нагадаємо, Лучі працює на посаді голови Комітету арбітрів УАФ з 2015 року – раніше він був помічником куратора суддівського корпусу ФФУ П'єрлуїджі Колліни. У листопаді 2021 року контракт з Лучано було продовжено.

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