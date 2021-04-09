В первом матче плей-офф за выход на Евро-2022 "сине-желтые" на своем поле уступили североирландкам. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Украинский пропустили уже на 5-й минуте. Опрометчивый пас нашей защитницы перехватила Рейчел Фарнесс и вывела свою команду вперед.

Женская сборная Украины уступила Северной Ирландии в первом матче плей-офф за выход на Евро

Дария Апанащенко в середине тайма восстановила статус-кво, подрезав мяч головой в дальний угол ворот после навеса с правого фланга. Отдых больше пошел на пользу гостям, ведь после перерыва североирландки вышли вперед: Дарья Кравец проиграла силовую борьбу, позволив сопернице нанести мощный удар.

Реабилитироваться за поражение украинские девушки смогут уже через неделю – ответный матч состоится 13 апреля в Белфасте.

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