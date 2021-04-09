Подопечные Натальи Зинченко в первом стыковом матче не смогли справиться с североирландками. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Квалификация женского Евро-2022, 1-й матч

Украина – Северная Ирландия – 1:2

Голы: Апанащенко, 22 – Фарнесс 5, Меджилл, 57

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В первом матче плей-офф за выход на Евро-2022, который в следующем году состоится в Англии, украинские женщины на стадионе Колоса уступили сборной Северной Ирландии 1:2. Напомним, "сине-желтые" заняли второе место в группе, где также выступали Германия, Ирландия, Греция и Черногория. В свою очередь, наш соперник обошел Уэльс, Беларусь и Фарерские острова, уступив 1 место Норвегии.

Гости вышли вперед уже в начале матча. Грубая ошибка нашей защитницы, которая сделала неосторожную передачу у своей штрафной, закончилась перехватом и логичным голом. Еще до середины тайма украинки отыгрались: после навеса с правого фланга Дария Апанащенко сыграла на опережение и головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

После перерыва ирландки забили второй: после заброса в штрафную Меджилл корпусом оттеснила защитницу французского Стад де Реймс Дарию Кравец и мощным ударом отправил мяч в ворота. Тамила Химич могла стать героем поединка, когда на последней минуте матча закручивала в ворота – сфера просвистела в сантиметрах от штанги.

К слову, ответный матч состоится 13 апреля в Белфасте.

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