У першому матчі плей-офф за вихід на Євро-2022 "синьо-жовті" на власному полі поступились північноірландкам. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Українки пропустили вже на 5-й хвилині. Необачний пас нашої захисниці перехопила Рейчел Фарнесс і вивела свою команду вперед.

Жіноча збірна України поступилась Північній Ірландії у першому матчі плей-офф за вихід на Євро

Дарія Апанащенко в середині тайму відновила статус-кво, підрізавши м'яч головою у дальній кут воріт після навісу з правого флангу. Відпочинок більше пішов на користь гостям, адже після перерви північноірландки вийшли вперед: Дарія Кравець програла силову боротьбу, дозволивши суперниці завдати потужного удару.

Реабілітуватись за поразку українські дівчата зможуть вже за тиждень – матч-відповідь відбудеться 13 квітня у Белфасті.

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