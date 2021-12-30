Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Вадим Костюченко підбив підсумки 2020 року в галузі розвитку жіночого футболу, що є однією з пріоритетних у роботі УАФ.

– Вадиме Костянтиновичу, що із запланованого 2020 року в секторі жіночого футболу вдалося реалізувати, а що – ні?

– Насамперед хочу зазначити, що жіночий футбол був і залишається пріоритетним напрямом роботи Української асоціації футболу, на чому неодноразово наголошував президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко. І це знайшло своє відображення в рішенні Виконкому УАФ, який на початку березня затвердив стратегію розвитку жіночого футболу на наступні чотири роки. Цей документ має спричинити справжню революцію, оскільки передбачає обов’язкову наявність жіночих команд у всіх клубах української Прем’єр-ліги.

Що ж до підсумків минулого року, то розпочався він у звичному режимі. Пройшов традиційний збір воротарів національних жіночих збірних, також, як і в минулі роки, відбулася "зимова першість", яка вперше пройшла в Чернігові. Стартували змагання в дівочій футбольній лізі, де брали участь команди, складені із гравців віком до 17-ти років. Дівоча збірна WU-17 провела збір у Харкові, готуючись до матчів еліт-раунду чемпіонату Європи. А національна команда взяла участь у представницькому міжнародному турнірі в Іспанії.

Але потім весь подальший календар перекреслила пандемія COVID-19 та спричинені нею карантинні обмеження. Зрештою були скасовані еліт-раунд та фінальна стадія дівочого Євро-2020 (WU-17), а кваліфікаційні поєдинки молодіжного жіночого Євро-2021 переносилися декілька разів і зрештою були призначені на наступний рік.

– Обмеження торкнулися й клубного футболу, але чемпіонат України все-таки вдалося завершити…

– Так, не тільки завершити, але й розпочати новий сезон. Користуючись нагодою, я хочу подякувати Всеукраїнській асоціації жіночого футболу на чолі з Валерієм Лунченком за конструктивну співпрацю. Українська асоціація футболу, зі свого боку, зробила все, що від неї залежало, щоб було дограно матчі чемпіонату серед команд вищої ліги та розіграно Кубок України. У підсумку харківський "Житлобуд-2" під керівництвом Наталії Зінченко зробив "золотий дубль", перемігши в обох турнірах, а також восени представляв Україну в розіграші жіночої Ліги чемпіонів.

Приємно, що в непростих умовах нам вдалося зберегти представництво серед клубів у новому, ювілейному, 30-му чемпіонаті України серед жіночих команд. Завершено першу частину змагань, розіграш уперше відбувається за новою схемою, у два етапи, що має загострити конкуренцію серед кращих клубів та підвищити загальний рівень турніру. Вийшли на старт змагань у новому сезоні національної першості також команди першої ліги, які вперше грають у два кола з роз’їздами. Працюють дитячі школи, зокрема, Академія УАФ, де разом із хлопцями займаються й дівчатка.

Так, загалом карантинні обмеження суттєво вплинули на нашу життєдіяльність, але структуру змагань збережено, жіночий футбол продовжує розвиватися.

– Окремий привід для позитивних емоцій забезпечила національна збірна. Ви очікували на такий результат синьо-жовтих?

– Наскільки мені відомо, Наталія Зінченко завжди ставить перед своїми підопічними тільки максимальні завдання. Тож особисто для мене не стали несподіванкою п’ять перемог поспіль нашої головної жіночої збірної, які забезпечили їй друге місце у відбірній групі Євро, що відбудеться 2022 року. Але туди ще треба пробитися через стикові матчі, які чекають на наших дівчат у квітні 2021-го.

Також нагадаю, що Українська асоціація футболу подбала, аби тренери всіх збірних команд відчували впевненість і могли спокійно працювати та складати подальші плани роботи. Згідно з рішенням Виконкому УАФ, контракти з Наталією Зінченко, а також тренерами дівочих збірних WU-17 та WU-19 Сергієм Сапроновим та Валерієм Паламарчуком було продовжено до кінця 2021 року.

Окрема щира подяка від керівництва УАФ усім клубам, що готували гравців для жіночих та дівочих збірних України в рік, що минає! Сподіваємося на плідну співпрацю й наступного, 2021 року.