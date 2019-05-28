Україна – Сербія: гості суттєво переважають "жовто-синіх" за трансферною вартістю

Портал Transfermarkt оцінив загальну вартість збірної Сербії перед матчем відбору Євро-2020 проти України.
Збірна Сербії має загальну вартість 356 млн євро, повідомляє Команда 1, посилаючись на дані німецького порталу Transfermarkt.
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Найдорожчим виконавцем є лідер Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч, якого оцінюють у 75 млн євро. Другим у списку йде Лука Йовіч – 55 млн євро.
Загальна трансферна вартість підопічних Андрія Шевченка складає 149,95 млн євро. Найдорожчим є Андрій Ярмоленко – 20 млн євро.
Матч Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені Львів. За 3 дні "жовто-сині" там же приймуть Люксембург.
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