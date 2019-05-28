toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
КАТАР U-20 - УКРАЇНА U-20 ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Україна – Сербія: гості суттєво переважають "жовто-синіх" за трансферною вартістю

10:06 3 Читать на русском
Україна – Сербія: гості суттєво переважають "жовто-синіх" за трансферною вартістю
Сергєй Мілінковіч-Савіч / соцмережі

Портал Transfermarkt оцінив загальну вартість збірної Сербії перед матчем відбору Євро-2020 проти України.

 

Збірна Сербії має загальну вартість 356 млн євро, повідомляє Команда 1, посилаючись на дані німецького порталу Transfermarkt.

Бєсєдін прокоментував свій виклик до збірної України – на його місці міг опинитись Зозуля

Найдорожчим виконавцем є лідер Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч, якого оцінюють у 75 млн євро. Другим у списку йде Лука Йовіч – 55 млн євро.

Загальна трансферна вартість підопічних Андрія Шевченка складає 149,95 млн євро. Найдорожчим є Андрій Ярмоленко – 20 млн євро.

Матч Україна – Сербія відбудеться 7 червня на Арені Львів. За 3 дні "жовто-сині" там же приймуть Люксембург.

Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба

blog_ava
"Він зовсім не керував командою", – Вацко зрадів відставці Фабрі з Карпат
09:13
652
Теги
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч Україна - Сербія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
49
хв
Арсенал-Київ
17:00
Карпати
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук