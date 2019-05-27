toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
КАТАР U-20 - УКРАИНА U-20 ТРАНСФЕРЫ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Беседин прокомментировал свой вызов в сборную Украины – на его месте мог оказаться Зозуля

22:15 105 Читати українською
Беседин прокомментировал свой вызов в сборную Украины – на его месте мог оказаться Зозуля
Артем Беседин / ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Артем Беседин отреагировал на свой вызов в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

"Я очень рад вызову в сборную. Это мотивация еще больше работать. Буду доказывать, что вызов в сборную не случаен.

Динамо в ЛЧ 2019/20: все потенциальные соперники в квалификации – лучший и худший варианты, русская угроза

Травма Мораеса не является поводом думать, что это шанс для меня. О чем мне думать. Я тоже получил повреждение, завтра еще кто-то травмируется. Это жизнь. Никогда никого не подсиживал. Всегда все показывал на футбольном поле. Жуниору могу только пожелать скорейшего выздоровления.

Что касается меня и Зозули, то есть Андрей Николаевич Шевченко, который решает, кого вызывать в сборную", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Горячая дискуссия Суркиса с тренером Динамо, новая форма "бело-синих", эмоции тренера Карпат – главное в 31 туре УПЛ

blog_ava
Зинченко: Тренер Манчестер Сити интересовался моим мнением об игроке Динамо
09:12
1315
Теги
Роман Зозуля Роман Зозуля Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Артем Беседин Артем Беседин Украина Украина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
17
мин
Арсенал-Киев
17:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук