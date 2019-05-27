Беседин прокомментировал свой вызов в сборную Украины – на его месте мог оказаться Зозуля

Форвард Динамо Артем Беседин отреагировал на свой вызов в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

"Я очень рад вызову в сборную. Это мотивация еще больше работать. Буду доказывать, что вызов в сборную не случаен.

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Травма Мораеса не является поводом думать, что это шанс для меня. О чем мне думать. Я тоже получил повреждение, завтра еще кто-то травмируется. Это жизнь. Никогда никого не подсиживал. Всегда все показывал на футбольном поле. Жуниору могу только пожелать скорейшего выздоровления.

Что касается меня и Зозули, то есть Андрей Николаевич Шевченко, который решает, кого вызывать в сборную", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

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