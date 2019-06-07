toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Украина – Сербия: гостевые болельщики не будут присутствовать на матче

12:23 195 Читати українською
Украина – Сербия: гостевые болельщики не будут присутствовать на матче
Фанатское движение Delije / ФК Црвена Звезда

Поединок отборочного цикла Евро-2020 между Украиной и Сербией пройдет без гостевых фанатов.

 

УАФ в своем Facebook сообщила, что сербские болельщики не будут присутствовать на Арене Львов на матчи отбора Евро-2020 против Украины. Такую информацию предоставила Федерация футбола Сербии.

Украина – Сербия: трое игроков "сине-желтых" не попали в заявку на матч

Ранее сообщалось, что во Львов приедут хулиганские группы. Сербские ультрас имеют теплые отношения с российскими. В частности, Партизан и Црвена Звезда дружат с ЦСКА и Спартаком соответственно.

Билеты на гостевой сектор были переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Матч состоится сегодня, 7 июня, в 21:45.

Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020

blog_ava
Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020
08:00
684
Теги
Сербия Сербия Сборная Украины Украина - Сербия футбольные фанаты
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
28
мин
Колумбия U-20
16:30
Украина U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук