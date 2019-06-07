Украина – Сербия: гостевые болельщики не будут присутствовать на матче

Поединок отборочного цикла Евро-2020 между Украиной и Сербией пройдет без гостевых фанатов.

УАФ в своем Facebook сообщила, что сербские болельщики не будут присутствовать на Арене Львов на матчи отбора Евро-2020 против Украины. Такую информацию предоставила Федерация футбола Сербии.

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Ранее сообщалось, что во Львов приедут хулиганские группы. Сербские ультрас имеют теплые отношения с российскими. В частности, Партизан и Црвена Звезда дружат с ЦСКА и Спартаком соответственно.

Билеты на гостевой сектор были переданы участникам боевых действий на Донбассе, членам их семей и детям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Матч состоится сегодня, 7 июня, в 21:45.

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