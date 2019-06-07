Украина – Сербия: трое игроков "сине-желтых" не попали в заявку на матч

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил заявку на матч отбора Евро-2020 против Сербии.
УАФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной Украины на матч отборочного цикла Евро-2020 против Сербии. Вне списка оказались Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко и Марлос.
Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020
Вратари: Юрий Панькив, Андрей Лунин, Андрей Пятов
Защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Игорь Пластун, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко
Полузащитники: Тарас Степаненко, Роман Безус, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка Александр Зинченко, Владимир Шепелев, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Виктор Цыганков
Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин, Марьян Швед, Роман Яремчук
Матч состоится сегодня, 7 июня, в 21:45 на Арене Львов.
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