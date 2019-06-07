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Украина – Сербия: трое игроков "сине-желтых" не попали в заявку на матч

10:28 403 Читати українською
Украина – Сербия: трое игроков "сине-желтых" не попали в заявку на матч
Сборная Украины / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил заявку на матч отбора Евро-2020 против Сербии.

 

УАФ на своем официальном сайте опубликовала заявку сборной Украины на матч отборочного цикла Евро-2020 против Сербии. Вне списка оказались Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко и Марлос.

Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020

Вратари: Юрий Панькив, Андрей Лунин, Андрей Пятов

Защитники: Богдан Бутко, Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Никита Бурда, Игорь Пластун, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Роман Безус, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка Александр Зинченко, Владимир Шепелев, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Виктор Цыганков

Нападающие: Артем Кравец, Артем Беседин, Марьян Швед, Роман Яремчук

Матч состоится сегодня, 7 июня, в 21:45 на Арене Львов.

Украина – Сербия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

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