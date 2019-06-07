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Україна – Сербія: гостьові вболівальники не будуть присутні на матчі

12:23 1464 Читать на русском
Україна – Сербія: гостьові вболівальники не будуть присутні на матчі
Фанатський рух Delije / ФК Црвена Звезда

Поєдинок відбіркового циклу Євро-2020 між Україною та Сербією відбудеться без гостьових фанатів.

 

УАФ у своєму Facebook повідомила, що сербські вболівальники не будуть присутні на Арені Львів на матчі відбору Євро-2020 проти України. Таку інформацію надала Федерація футболу Сербії.

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Раніше повідомлялось, що до Львова завітають хуліганські групи. Сербські ультрас мають теплі стосунки з російськими. Зокрема, Партизан та Црвена Звезда товаришують з ЦСКА та Спартаком відповідно.

Квитки на гостьовий сектор були передані учасникам бойових дій на Донбасі, членам їхніх сімей та дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

Матч відбудеться сьогодні, 7 червня, о 21:45.

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Збірна України Україна - Сербія Сербія Сербія футбольні фанати
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