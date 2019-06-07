Украина – Сербия: анонс матча квалификации к Евро-2020

Украина принимает Сербию в рамках третьего тура отбора к Евро-2020. Анонс и прогноз матча читайте на "Футбол 24".

Украина – Сербия

7 июня, 21:45. Львов, Арена Львов

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Телетрансляция на каналах "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Сборная Украины прекрасно начала отбор к Евро-2020. Из Португалии "сине-желтые" привезли нулевую ничью и тонну комплиментов Андрею Пятову, а победу над Люксембургом вымучили благодаря автоголу на последних минутах. 4 очка и лидерство в группе после двух стартовых выездных матчей – хороший результат. К счастью, кейс Мораеса решили в нашу пользу и никак сборную не наказали.

К качеству игры есть вопросы. Против действующих чемпионов континента удалось выстоять, удивив плотным центром поля и слаженной обороной. Тогда как на поле аутсайдера группы подопечные Шевченко столкнулись с проблемами продвижения мяча и создания моментов в условиях организованного противодействия.

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Футбол сборной Украины прогрессирует, а матч с Сербией – катализатор, который покажет уровень этого прогресса в рамках идей тренерского штаба. Португалия слишком сильная, поэтому пришлось отойти от своих принципов. На Люксембург вышли с недооценкой и физической усталостью. Сегодня же против "сине-желтых" сыграет равный оппонент, который на выезде не откажется отдать владения. Но сильнее наших соперников по Лиге наций, где комбинационной игрой украинцев с Чехией и Словакией восхищались чересчур.

Сербия провела лишь один матч квалификации – расписала гостевую ничью с Португалией. Для балканцев такой результат стал однозначным позитивом, как и для Украины. У них центр полузащиты не выглядел столь монолитно, но атака была интереснее. Правда, благодаря креативу Душана Тадича, а не командным действиям. В товарищеском матче с Германией Младен Крстаич сделал ставку на контратаки и отвоевал не совсем заслуженную ничью.

В 2018-м Сербия вернулась на чемпионат мира, затем уверенно выиграла солидный квартет (Румыния, Черногория, Литва) в дивизионе C Лиги наций. Логические последствия того, что выросло талантливое поколение с Николой Миленковичем и Сергеем Милинковичем-Савичем. Однако сербы сполна не используют свои возможности. Предыдущего тренера уволили после выхода на ЧМ из-за игнорирования СМС, новый тренер не имеет авторитета в команде.

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Интересные факты

– Сборная Украины трижды встречалась с сербами в товарищеских матчах и все 3 поединка выиграла, не пропустив ни одного гола. В последний раз "сине-желтые" мерились силами с "орлами" в ноябре 2016-го – победа 2:0 с голами Евгения Шахова и Андрея Ярмоленко. Против Югославии и Сербии и Черногории мы также исключительно побеждали (по одной игре).

– Матч с Сербией станет 17-м для сборной Украины во Львове. В 16 предыдущих поединках "сине-желтые" ни разу не проиграли: 14 побед и 2 ничьи. Только Чехии и Латвии удалось избежать поражений во Львове. Эти мировые случились в товарищеских матчах, а все официальные встречи принесли по 3 очка.

– Сербская сборная превосходит нашу по рыночной стоимости футболистов более чем вдвое (по оценкам Transfermarkt). Самый дорогой футболист балканцев – Сергей Милинкович-Савич (65 млн евро), самый дорогой украинский игрок – Андрей Ярмоленко (20 млн евро).

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Кадровая ситуация

Украина имеет две серьезные потери. Жуниор Мораес получил очень странную травму ребер в конце сезона, а Андрей Ярмоленко еще не набрал кондиции после длительного пребывания в лазарете, хотя и прибыл в расположение сборной. Зато Марлос и Виталий Миколенко востановились и готовы выйти на поле.

Кардинальных изменений в составе "сине-желтых" по сравнению с мартовскими матчами ждать не стоит. Вполне реально, что стартовый состав на Сербию будет идентичен тому, который начинал игру с португальцами. Розовые мечты болельщиков о Викторе Цыганкове вместо Евгения Коноплянки на левом фланге атаки вряд ли осуществятся (разве что вместо Марлоса, который не в идеальной форме). Нет предпосылок для изменения линии обороны, а Роман Яремчук должен сохранить статус основного центрфорварда.

У сербов есть свои проблемы. Ситуация не столь плачевная, как весной, когда в сборную не приехали 10 претендентов на основу, однако все равно придется обойтись без важных футболистов. Так, центр полузащиты снова будет уязвим – травмированы звезды Сергей Милинкович-Савич и Неманья Матич. Правда, возвращается Александар Коларов.

В распоряжении Младена Крстаича находится 60-миллионный новичок Реала Лука Йович, но не факт, что молодой форвард сыграет против Украины с первых минут. Главный тренер больше доверяет на острие атаки Александару Митровичу, а позиция феноменального в этом сезоне Душана Тадича не поддается обсуждению. В целом наставник "орлов" заверил, что серьезных пертурбаций в составе после весенних матчей не будет.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов – Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Марлос, Малиновский, Зинченко, Коноплянка – Яремчук.

Сербия: Дмитрович – Рукавина, Спаич, Миленкович, Коларов – Максимович, Льяич – Лазович, Тадич, Гачинович – Митрович.

Слова тренеров

Андрей Шевченко, наставник сборной Украины:

Мы понимаем важность этой игры и с уважением относимся к Сербии. Это добротная команда, нас ожидает тяжелая игра. Надеемся на хорошую поддержку, которая всегда есть во Львове, и надеемся продемонстрировать качественную игру.

Младен Крстаич, наставник сборной Сербии:

От матча против Украины ожидаю тяжелой игры. Наши соперники хорошо стартовали в отборе и является сильной командой. Но и мы уверены в своих силах. Мои игроки в хорошей форме, а в коллективе хорошая атмосфера.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Сербия остается нашим главным конкурентом в борьбе за выход на Евро-2020. "Орлы" также отобрали очки в гостях у Португалии, поэтому о форе сборной Украины говорить не приходится. Домашнее поражение от сербов будет катастрофой, ничья – не слишком приятным итогом.

Мы не можем рассчитывать на их потери в играх с Литвой и Люксембургом, а на выезде на Балканах добыть положительный результат будет крайне сложно. В таких условиях сегодня играем только на победу.

Успех подопечных Андрея Шевченко выглядит вполне реальным. Позиционную игру первым номером осенью удалось вывести на должный уровень – в полузащите мы должны иметь преимущество. При этом беспокоит форма вингеров Евгения Коноплянки и Марлоса, а также отсутствие голов от основного форварда Романа Яремчука.

Прогнозируем ничью с академическим футболом и небольшим количеством моментов. Сборная Украины большую часть времени будет владеть инициативой, но не справится с индивидуальным классом Душана Тадича и Александара Митровича. К тому же Младен Крстаич имеет больше опций для усиления игры со скамейки запасных при необходимости отыгрываться.