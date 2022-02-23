"Украина – моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов, и за прошедшие 30 лет сформировались как нация! Нация искренних, трудолюбивых и свободолюбивых граждан!

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Это самое главное наше достояние! Сегодня сложное время для всех нас. Но мы должны объединяться! В единстве мы победим! Слава Украине!" – написал Шевченко в своем Instagram.

Заметим, что Андрей Шевченко – легенда сборной Украины. В статусе игрока Шева провел 111 матчей за "сине-желтых", в которых забил 48 голов (лучший показатель в истории). В статусе тренера Андрей Николаевич достиг исторического четвертьфинала Евро-2020.

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